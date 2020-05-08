Анкара, , 00:28 — REGNUM В Турции за сутки подтвердили 1977 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

Таким образом всего с начала пандемии в Турции был подтвержден 133 721 случай заражения SARS-CoV-2. Также за сутки от осложнений COVID-19 в стране скончались 57 человек, увеличив в Турции общее число жертв болезней, вызванных коронавирусом нового типа, до 3641.

Отмечается, что уже выздоровели и были выписаны из медучреждений 82 984 человека. Коджа добавил, что в Турции провели уже 1 265 119 тестов на выявление коронавирусной инфекции.