Москва, , 23:12 — REGNUM Активное распространение коронавирусной инфекции в России может сохраняться до июня месяца. Об этом сегодня, 7 мая, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

По ее словам, если считать, что активное распространение вируса в России началось в марте, то к этому надо прибавить еще три месяца. Отсюда и получается срок — начало июня.

При этом Малинникова не уточнила, почему рассчитывать нужно именно на три месяца. Она лишь отметила, что надеется на то что эпидемический процесс будет развиваться именно так.

«Но всё-таки я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать», — сказала Малинникова.