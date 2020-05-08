Балашиха, Московская область, , 12:37 — REGNUM В Подмосковье завершается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Города украшены баннерами, высажены цветы на клумбах, а многие жители присоединились к общероссийским акциям и украшают окна квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

9 Мая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поздравление с Днем Победы на щите у дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Журавль летящий в небо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Красные тюльпаны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пенсионер в защитной повязке на лавочке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Три флага Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В горокруге Балашиха городские службы высадили на клумбах красные тюльпаны, белые и жёлтые нарциссы. На домах, детских садах и гимназиях развешаны флаги. В окнах школ появились фотографии участников Великой Отечественной войны. Дома украсили бумажными журавлями и голубями — символами Мира и Победы. Украшены магазины, палатки и киоски. Несмотря на ограничительные меры и режим самоизоляции, город полностью готов к празднованиям.