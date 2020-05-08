Балашиха, Московская область, 8 мая 2020, 12:37 — REGNUM В Подмосковье завершается подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Города украшены баннерами, высажены цветы на клумбах, а многие жители присоединились к общероссийским акциям и украшают окна квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

9 Мая
9 Мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Поздравление с Днем Победы на щите у дороги
Поздравление с Днем Победы на щите у дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Журавль летящий в небо
Журавль летящий в небо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Красные тюльпаны
Красные тюльпаны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пенсионер в защитной повязке на лавочке
Пенсионер в защитной повязке на лавочке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Три флага
Три флага
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В горокруге Балашиха городские службы высадили на клумбах красные тюльпаны, белые и жёлтые нарциссы. На домах, детских садах и гимназиях развешаны флаги. В окнах школ появились фотографии участников Великой Отечественной войны. Дома украсили бумажными журавлями и голубями — символами Мира и Победы. Украшены магазины, палатки и киоски. Несмотря на ограничительные меры и режим самоизоляции, город полностью готов к празднованиям.

Журавли в окнах детского сада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Детский сад украшен к празднику 9 мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Флаги развешаны у детского сада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окна гимназии украшены к Дню Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Портреты солдат защищавших Родину во время Великой Отечественной Войны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автурин Борис Абрамович
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Васильев Иван Павлович
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Журавль летящий в небо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Голуби — символ Мира
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Журавль летящий в небо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
9 мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окна гимназии украшены к празднику
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плакат при входе в гимназию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Флаги в окне гимназии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Три флага
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Больница украшена к празднику День Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасибо за мирное небо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окна гимназии украшены к празднику
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
75 лет Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Голуби, шары и салют в окнах гимназии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окна Детского сада украшены к Дню Победы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шары и салют в окнах детского сада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окна детского сада украшены к празднику 9 мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цвета Георгиевской ленточки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшение дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшение продуктовой палатки к празднику
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Магазин украшен к празднику
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM