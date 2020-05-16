Тирана, , 15:31 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 16 мая сообщили о том, что в результате обследования 306 образцов за последние сутки было выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом, ещё девять пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, в стране выявлено 933 случая заражения. 714 пациентов уже здоровы, 31 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

На данный момент лечение от COVID-19 проходят 188 человек.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в ближайшее время в стране будут вновь разрешены почти все привычные виды активности (при соблюдении мер по ограничению распространения коронавируса). Не будет работать лишь общественный транспорт. Также под запретом останется проведение массовых мероприятий к замкнутых пространствах.

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