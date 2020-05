Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Во время онлайн-презентации игр для предстоящей консоли Xbox Series X был показан геймплей нового кооперативного шутера Second Extinction студии Avalanche. Ролик был опубликован 7 мая на YouTube-канале Xbox.

В Second Extinction одновременно смогут играть три человека. Если судить по опубликованному видео, то им придётся работать в команде, чтобы справляться с толпами мутировавших динозавров во время битвы за Землю. Некоторые геймеры уже назвали игру смесью Generation Zero и Turok.

Геймеры знают студию Avalanche по таким известным проектам, как Just Cause, Rage 2, Mad Max, Generation Zero и другим. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме (Швеция).

