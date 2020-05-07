Осло, , 22:11 — REGNUM Правительство Норвегии продолжит снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, 7 мая сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент в Норвегии уже работают детские сады и начальные школы. По словам премьер-министра Эрны Солберг, уже 11 мая планируется возобновление обучения в средних школах.

«Благодаря нашим общим усилиям, предпринятым с марта, мы установили контроль над заражением» , — заявила Солберг.

Кроме того, уже с 14 мая в Норвегии разрешат частные собрания с участием до 20 человек. С середины июня будут разрешены массовые мероприятия с участием до 200 человек и спортивные состязания.

В целом к середине июня в Норвегии заработает большинство частных и государственных учреждений. При этом бары и парки развлечений могут открыться уже 1 июня.

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