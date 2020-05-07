Нальчик, , 21:45 — REGNUM Песню «На безымянной высоте» исполнили в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне солисты Государственного Музыкального театра Кабардино-Балкарии.

Видеозапись опубликовал один из участников выступления — солист театра Рустам Абаев в Instagram.

Кроме него в записи участвовали вокалисты театра Роксана Кочесокова, Азамат Евазов и Карина Догова. Песню певцы исполнили в национальных костюмах на фоне Кавказских гор.

«Из самого сердца Кавказа хотим поздравить жителей России с 75-летием Великой Победы», — сказали артисты.

https://www.instagram.com/tv/B_23cwnIKPu/

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