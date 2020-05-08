Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM Более трети предприятий пищевой промышленности в Свердловской области попались на нарушении санитарных норм на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель регионального управления Роспотребнадзора Олеся Андреева.

Как оказалось, 35% компаний игнорируют обязательную дезинфекцию, не соблюдают масочный режим и не обеспечивают входной контроль работников.

«По протоколам административные штрафы вынесены более чем на 6,5 миллиона рублей», — сообщила Андреева.

Потребителю же нужно отслеживать, чтобы доставщик еды был в перчатках и в маске, а свой заказ он оставлял у двери и держал социальную дистанцию в 1,5 метра минимум.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введён режим «самоизоляции». Предприятиям общепита можно работать только на вынос или с доставокой.