Ковров, Владимирская область, , 21:15 — REGNUM Во Владимирской области завершено расследование дела в отношении 23-летнего жителя города Коврова, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 4 сентября 2019 года обвиняемый в состоянии наркотического опьянения в посёлке Мелехово развернулся на встречную полосу движения через сплошную линию разметки и, двигаясь с превышением допустимой скорости, сбил на переходе двух 13-летних детей. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Обвиняемого заключили под стражу. Он частично признал свою вину и заявил, что в содеянном раскаивается.

Родители погибших школьников признаны гражданскими истцами с требованием возмещения причиненного морального вреда. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.