Рим, , 21:12 — REGNUM Жителям Италии пока не удалось найти в аптеках медицинских масок стоимостью 50 евроцентов за штуку, передает Il Fatto Quotidiano в четверг, 7 мая.

Ранее правительство страны установило именно такую максимальную цену на маски. Производители в ответ сообщили, что даже без учета логистических расходов себестоимость масок выше. В правительстве при этом пообещали фармацевтам возместить разницу между закупочной стоимостью уже приобретенных ими масок и упомянутыми 50 евроцентами.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 7 мая, умерли 29 958 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 274. Днем ранее показатель увеличился на 369. Выздоровели 96 276 человек, за день этот показатель увеличился на 3031 (днем ранее — на рекордные 8014). Число подтвержденных носителей увеличилось на 1401 (днем ранее — на 1444). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 215 858. В настоящее время заражены 89 624 человека — на 1904 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись по разным оценкам от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду на вынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.