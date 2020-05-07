Ярославль, , 21:01 — REGNUM В Ярославской области будет введен масочный режим. Об этом сообщил мэр Рыбинска Денис Добряков. По словам чиновника, мера обсуждалась на заседании регионального штаба. Мэр уверен, что «в ближайшее время мы это увидим».

Люди в масках Yarregion.ru

«Ждем нормативного акта со стороны правительства Ярославской области», — добавил Денис Добряков.

Между тем в самом правительстве области и его структурных подразделениях масочный режим уже введен. Соответствующее письмо направил чиновникам руководитель аппарата губернатора Илья Баланин.

«Рекомендуется с 7:05 ввести масочный режим в зданиях и помещениях органов исполнительной власти Ярославской области», — говорится в письме.

Стоит отметить, что маски в Ярославской области после долгого перерыва появились в свободной продаже. Они есть как в аптеках, так и в крупных гипермаркетах. При этом большая часть жителей города не пользуется ими в общественных местах.

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