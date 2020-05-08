Екатеринбург, , 06:52 — REGNUM В Екатеринбурге отменили первую смену в детских оздоровительных лагерях, чтобы не подвергать опасности детей. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.

По словам мэра, данные решения предприняты на фоне пандемии коронавируса. Власти опасаются, что в лагерях может возникнуть вспышка заболевания.

«По первой смене пока мы дали распоряжение не готовить», — сказал градоначальник в эфире портала «Е1».

Тем не менее, две остальных смены, и возможно, дополнительная ещё в силе, добавил руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1 429 случая выявления коронавируса. Среди пациентов есть и дети.