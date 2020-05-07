Луганск, 7 мая 2020, 20:47 — REGNUM Стихотворение «Великая война» в рамках акции #ПесниВеликойПобеды прочитал житель Луганска Роман Шрайбер. Видеозапись опубликована в социальной сети ВКонтакте.
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Виктор Михайленко из Луганска прочитал стихи Роберта Рождественского «На Земле, безжалостно маленькой…», а его земляк Даниил Степанков — «Спасибо деду за Победу» Михаила Кривова.
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