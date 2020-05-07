7 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Говорят, что капитализм в XXI веке открыл перед нами небывалые возможности. Это правда. Но увидеть возможность – ещё не значит ею воспользоваться. Большая часть человечества не становится свободнее, мобильнее, сознательнее; в некоторых аспектах мы более ограничены, чем век назад. Технология сама не освобождает и не сковывает; только люди, организуясь и борясь, могут достичь освобождения.

Дмитрий Буянов, , 21:44 — REGNUM



Этан Цукерман. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. М: Ад Маргинем, 2015

Этан Цукерман. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. М: Ад Маргинем, 2015

В быту мы давно научились фильтровать рекламу и громкие обещания: ясно, что постоянные заявления фирм о «революции» в телефонах, пылесосах, зубных не означают, что мы вот-вот переместимся в фантастический мир Рея Бредбери. Однако в более крупных вопросах, вроде общественного строя, устройства экономики, развития техники и коммуникаций в целом, такой иммунитет у нас не выработался.

И политики, и бизнесмены, и даже многие учёные твердят, насколько прекрасен и перспективен капиталистический мир. Свобода частной инициативы и демократия, наложенные на стремительное развитие технологий, полностью перекраивают мир. Место тяжёлого ручного труда занимают «креативные», «мобильные», «коммуникативные», «инновационные» офисные работники, консультанты и программисты; замкнутость, ограниченность и необразованность самых отсталых культур и сообществ «взрываются» глобализацией, рынком, связанностью человечества. И духовно, и материально мы все становимся свободными гражданами мира: по крайней мере, если мы не противимся порядкам Запада. Наступает техно-коммунизм, только более чуткий к индивидуальности и личной свободе.

Действительно, технологии и некоторые современные тенденции открывают перед нами большие возможности. К сожалению, видеть возможность — ещё не значит ею воспользоваться. Капитализм поддерживает лишь те тенденции, которые сулят большую прибыль для меньшинства. Этот путь не обязательно совпадает со стремлением к гуманизму, взаимопониманию или развитию всего человечества. Пожалуй, во многом цели частной наживы и всеобщего блага являются взаимоисключающими. Технология сама не определяет, будут ли ей пользоваться во благо или во зло; будут ли её приспосабливать далее одних задач или иных. Решение принимают люди.

Это значит, что рассказы об открывающихся в XXI веке возможностях и основных «трендах» нужно воспринимать критически. Допустим, если заявляется, что интернет может объединить людей со всего света или обеспечить им свободу слова — нужно задаться вопросом, действительно ли люди объединяются? Действительно ли цензура преодолевается? И далее, что и кому нужно сделать, чтобы этот позитивный потенциал интернета оказался реализован? Чьи интересы этому мешают?

Уильям Блейк. Исаак Ньютон. 1795

Этим вопросам и попыткам практически ответить на них посвящена книга исследователя из Массачусетского технологического института и интернет-активиста Этана Цукермана «Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху». Автор доказывает, что, несмотря на достижения в коммуникации, медиа, рост сферы услуг и международного разделения труда большая часть человечества остаётся такой же изолированной, неподвижной, местечковой, лишённой перспективы, как раньше. Хуже того, в некоторых аспектах (вроде миграции) современный мир оказывается даже более ограниченным и закрытым, чем 100 лет назад.

В книге рассматривается ряд психических, культурных, социальных и информационных механизмов, которые побуждают людей «замыкаться» в узком кругу похожих на них людей. Стоит заметить, что особое значение здесь играет организация труда и, шире, повседневная деятельность людей. Недостаточно, как считают многие сторонники «толерантности», просто жить в городе рядом с другими культурами и национальностями, видеть какие-то посвящённые им материалы в СМИ или ленте соцсетей. Цукерман показывает, что обычно такое «соприкосновение» с незнакомыми людьми вызывает защитную реакцию: стремление замкнуться, избегать контактов и игнорировать чужеродную информацию, которое может перейти в раздражение и агрессию. Человек всё равно будет придерживаться на удивление немногочисленных проверенных маршрутов, уже знакомых ему людей и близких ему идей.

Необходима общая работа, общие интересы (если не политические — то хотя бы хобби), какое-то актуальное и осмысленное совместное занятие, чтобы люди из разных культур или групп смогли преодолеть различия и как-то обогатить друг друга. И всё равно первое время такая совместная деятельность будет идти со скрипом. Так, «разнородные» рабочие коллективы лучше решают сложные, творческие задачи, но в краткосрочной перспективе они менее эффективны и более конфликтны. Далеко не каждая коммерческая фирма готова разбираться с ними ради каких-то преимуществ в будущем.

Франсиско Гойя. Читающие мужчины. 1823

Похожая ситуация — с информацией и новостями: людям было бы полезно другие культуры, иметь представление, что творится в мире и так далее, но спрос на эту информацию ещё нужно воспитывать. Большая же часть СМИ и блогеров слишком озабочены погоней за просмотрами, рейтингами, прибылью, чтобы заниматься просвещением. Цукерман подробно описывает свой опыт создания интернет-ресурса, который освещает локальные темы, оставшиеся за рамками повестки основных мировых медиа: по сути, ему потребовалось задействовать целую сеть добровольных переводчиков, авторов, комментаторов и аналитиков, чтобы сделать информацию понятной и актуальной для случайного читателя.

Основная идея автора в том, что осуществление идеалов открытости, связности мира, межкультурного взаимодействия, интернет-демократии и так далее требует огромного количества усилий. Необходимо изменять быт, труд, мышление людей. Эти изменения не придут сами, автоматически, просто из-за появления новых технических возможностей.

Однако капитализм совершенно не заинтересован в таких изменениях. У существующей общественно-экономической системы иные приоритеты: прибыль и власть меньшинства. Стоило бы пойти дальше, как это делали марксисты, и заметить, что реальный капитализм далёк даже от свободно-рыночных мечтаний; он строится на монополиях, картелях, союзе крупного капитала и национальных государств, эксплуатирующих и своих граждан, и другие страны. Свобода и космополитизм оказываются для господствующих классов не просто излишними, но даже вредными, невыгодными. Бизнес, сросшийся с государством, не будет тратить ресурсы ради «гуманизма», если он может потратить их на получение прибыли.

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Цукерман отмечает, что по всему миру образовался тонкий слой людей, которые задействованы в глобальных процессах по работе или в рамках сверхпотребления: богачи, управленцы, продажники, успешные интеллигенты, политики. Автор рассматривает их как передовую группу, способную связать разные миры. К сожалению, их положение во многом поддерживается темнотой и ограниченностью масс. Протесты подобного «норкового» класса в России показывают, что, даже если он и стремится к какой-то свободе и солидарности с некоторыми Западными странами, то в нём немало и презрения к «быдлу», к «бюджетникам», к рядовым гражданам.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Это не значит, что невозможно быть интернационалистом и желать освободить свой народ. Однако Цукерман явно преуменьшает возникающие здесь структурные конфликты — между капиталом и наёмными работниками, между «успешными» и «лишними», между «постиндустриальным» сектором и индустриальным, между элитной сферой услуг и полумаргинальной сферой услуг и т. д Автор тут и там наталкивается на противодействие крупного капитала и власть имущих, однако концертирует внимание на косности мышления, устаревших традициях и непредвиденных эффектах. Проблемой в книге предстаёт скорее инерция, чем присущие капитализму противоречия.

Тем не менее Цукерман ясно показывает, что наш мир не просто далёк от утопии, он ещё и совсем не стремится к ней приближаться. Что созданные человечеством возможности тратятся впустую или оборачиваются людям во вред. И проблему эту не решить чисто технически, простым выжиданием, когда прогресс продвинется дальше. Ситуация требует активности, осознанности, борьбы. Мы должны сперва изменить политику, экономику и социум, чтобы технология начала работать на благо. Цукерман даёт ряд интересных советов по тому, как организовать просвещение; необходимо дополнить их массовой политикой и самоорганизацией.