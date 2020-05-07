Ростов-на-Дону, , 20:45 — REGNUM Платные тесты на коронавирус сдали 400 жителей Ростовской области, сообщила в ходе онлайн-брифинга 7 мая глава донского минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, в настоящее время платные тесты на SARS-CoV-2 делает одна лаборатория, однако большого ажиотажа у населения нет.

При этом показания к обязательному тестированию остались неизменными. Так, направление выдаётся больным с признаками ОРВИ и пневмонии. Кроме того, пациентам с внебольничной пневмонией обязательно проводят компьютерную томографию или рентген.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили чуть более 1,5 тыс. жителей. 12 пациентов с коронавирусом скончались. Всего донскими лабораториями проведено более 45 тыс. исследований.