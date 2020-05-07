Ростов-на-Дону, , 20:28 — REGNUM В Ростовской области ограничение на передвижение граждан будет продлено после 15 мая. При этом выданные ранее спецпропуска будут действительны, сообщил на встрече с бизнес-сообществом глава региона Василий Голубев.

В настоящее время действие выданных разрешений приостановлено. Однако ограничения не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, жизнеобеспечения, сотрудников медучреждений и волонтёров.

Донской губернатор также напомнил, что плавный выход из самоизоляции власти начнут только при снижения темпов прироста случаев заражения коронавирусом. При этом масочный режим и социальное дистанцирование будут сохранены.

ИА REGNUM ранее сообщало, что продажу средств индивидуальной защиты ведут около 1,5 тыс. объектов автономной и сетевой розницы. Донские предприятия ежедневно производят до 150 тыс. лицевых масок.

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