Салехард, , 20:25 — REGNUM На Ямале к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов дополнительно к федеральным ветераны получили региональную единовременную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также несовершеннолетним узникам концлагерей выплачивается от автономного округа 150 тыс. рублей; 75 тыс. рублей — лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 60 тыс. рублей — труженикам тыла; 45 тыс. рублей — вдовам участников Великой Отечественной войны; 15 тыс. рублей — детям войны.

Как пояснила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова, на 7 мая 2020 года на Ямале проживает 356 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 13 ямальцев — это непосредственные участники и инвалиды войны.

«Хочу отметить, что в регионе принято решение о денежных выплатах детям войны, таких на Ямале проживает 4240 человек», — отметила Елена Карпова

Все выплаты произведены автоматически на основании данных, содержащихся в органах социальной защиты населения. Каких-либо сведений или документов ветеранам дополнительно предоставлять не нужно.

Отмечается, в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получают традиционную ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей, а также «президентские» 75 или 50 тысяч рублей — в зависимости от статуса.