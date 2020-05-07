Кунгур, Пермский край, , 20:12 — REGNUM Стихотворение в честь Дня Победы прочитал маленький мальчик из города Кунгура (Пермский край). Видео опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» Александра Антонова.

Семья Александры Антоновой возложила цветы к памятнику-танку, посвящённому Уральскому добровольческому танковому корпусу, на площади Победы.

Мальчик прочитал такие стихи:

Спасибо, дедушка, тебеЗа жизнь на этой вот Земле,За то, что ты в 17 летУшёл на фронт, в шинель одет.Ты за Победу воевал,«За Родину!» в бою кричал.И со слезами на глазах,Забыв про боль свою и страх,Услышал главные слова:«Победа наша, вот она!»За всё тебя благодарю:Что был с Японией в бою,Что встретил бабушку мою.Спасибо, дедушка, тебеЗа жизнь на этой вот Земле.

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