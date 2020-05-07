Тбилиси, , 19:55 — REGNUM Грузия готова помочь населению Цхинвальского региона в борьбе с коронавирусом и лечении больных COVID-19 граждан, но ее возможности и доступ ограничены. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, комментируя информацию о жителях Южной Осетии.

«Распространяется информация о лицах в Цхинвальском регионе с положительными тестами, что не является для нас неожиданностью. Не новость и то, что, к сожалению, система здравоохранения у них не налажена и не предоставляет населению качественного обслуживания. Хочу выразить надежду и пожелать нашим гражданам скорейшего выздоровления. Также еще раз подчеркиваю нашу готовность оказать помощь нашему населению, в том числе заболевшим. Как вы знаете, доступ на места у нас ограничен. Но мы сотрудничаем с Международной организацией Красного Креста, которая единственная имеет доступ, и работаем над тем, чтобы оказать гуманитарную помощь самым уязвимым лицам в Ахалгори и остальном Цхинвальском регионе», — заявила Цихелашвили.

По ее словам, те дополнительные ограничения, которые были введены на Рокском перевале, обращают население Южной Осетии в полную изоляцию. А еще больше беспокоит госминистра информация о том, что там «в течение нескольких дней проходит военный парад», который в Тбилиси расценивают как демонстрацию незаконной силы и как угрозу распространения инфекции.

«Хочу призвать население соблюдать рекомендации и воздерживаться от посещения мест массового скопления, беречь свое здоровье и здоровье других», — заявила Кетеван Цихелашвили.

Как сообщалось ранее, три первых случая коронавируса были выявлены в Южной Осетии 6 мая.