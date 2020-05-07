Лысьва, Пермский край, , 19:52 — REGNUM Отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского прочитала семилетняя жительница города Лысьва (Пермский край) Даша Филенкова в честь 75-летия Великой Победы.

Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте» в рамках участия в конкурсе #ПесниВеликойПобеды.

Напомним, «Реквием» написан в 1962 году. Давид Тухманов написал музыку на слова этой поэмы.

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