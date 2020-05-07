Юргамышский район, Курганская область, , 19:51 — REGNUM В Курганской области на дезинфекцию временно закрыта Центральная районная больница Юргамышского района. Об этом сообщает региональный штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

У одного из пациентов больницы были выявлены положительные пробы на коронавирус. Мужчина изначально поступил в медучреждение с иным диагнозом, информируют в штабе.

У сотрудников и пациентов больницы взяты тесты на SARS-CoV-2. После проведения всех необходимых мероприятий и получения результатов анализов Центральная районная больница Юргамышского района возобновит работу.

Решается вопрос по маршрутизации пациентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи. Их будут направлять в больницы Мишкинского и Куртамышского районов, а также в Курган. Плановые приемы организованы на базе лечебной амбулатории посёлка Новый мир.