Москва, , 19:49 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 7 мая обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе обсуждения ситуации с противодействием распространению коронавируса подтверждена важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств также затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, ориентированной на совместную борьбу с пандемией.

Кроме этого, Путин и Макрон обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии. Стороны договорились о продолжении контактов на различных уровнях, информирует пресс-служба.

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