Москва, , 19:46 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в Госдуме опроверг информацию о том, что у него обнаружен COVID-19, назвал ее фейком и намерен направить обращение в Роскомнадзор.

«Убежден, что распространение такой информации — попытка посеять панику и просто привлечь аудиторию. А может, намеренно вызвать негатив у людей. Представьте, встретил меня кто-то в магазине, узнал (даже в маске) — и будет с возмущением думать, что я не соблюдаю предписания, разношу вирус», — отметил Неверов в Facebook.

Парламентарий также ожидает реакции Роскомнадзора на распространение фейка.

«Хочу, чтобы Роскомнадзор обратил внимание на то, что распространяется недостоверная информация, поэтому направлю соответствующую жалобу ведомству», — написал также депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, коронавирус обнаружен у трех депутатов Госдумы.

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