Санкт-Петербург, , 19:49 — REGNUM Вывозной рейс из столицы Японии ожидают в петербургском аэропорту «Пулково». Самолет из Токио, который уже сделал остановку во Владивостоке, приземлится в Петербурге в 20:08 мск, согласно данным онлайн-табло аэропорта. После Северной столицы борт направится в Москву.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в Смольном, с трапа в «Пулково» сойдут 87 человек, среди которых два иностранца. Возможность находиться в России во время мировой пандемии у них появилась благодаря браку с гражданками РФ.

Как и в случаях с другими рейсами, пассажиров медики осмотрят еще в салоне, затем те сдадут тесты на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора измерят у прибывших температуру тепловизорами и оформят необходимые документы, а также вручат предписания об обязательном карантине на 14 дней.

Домой туристов повезут на заказных автобусах в сопровождении ГИБДД. С начала апреля из-за границы в Петербург прибыло уже более 1800 человек.

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