Санкт-Петербург, , 19:40 — REGNUM Постепенное ослабление запретительных мер в Петербурге может произойти только после того, как ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом не будет превышать двух процентов. Об этом заявила 7 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу, глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«На сегодня в регионе темпы прироста заболеваемости продолжают оставаться на достаточно напряженном уровне. И хотя у нас не очень высокие цифры прироста, но прирост сохраняется. Решение вопросов о послаблении режима может быть (принято) только после того, как темпы прироста не будут превышать двух процентов. На сегодня темпы прироста составляют от 7 до 8 процентов», — сказала Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Примерно на таком же уровне этот показатель был и в предыдущие дни мая. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 6190 случаев инфекции. От COVID-19 умерло 44 человека. Выздоровело 1552 человека.