Волгоград, 7 мая 2020, 19:37 — REGNUM Стихи своего деда о войне прочитала жительница Волгограда Екатерина Черняковская на фоне танка Т-34 у проходной Волгоградского тракторного завода. Видеозапись она опубликовала в Instagram.
…Мёртвых не воскресить.Прошло уже много лет,Но я не могу забытьВолгу и Сталинград,Одессу и крепость Брест,Ладогу и ЛенинградИ тысячи, тысячи мест…
https://www.instagram.com/tv/B_1vHHnJDyS/
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