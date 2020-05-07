Волгоград, , 19:37 — REGNUM Стихи своего деда о войне прочитала жительница Волгограда Екатерина Черняковская на фоне танка Т-34 у проходной Волгоградского тракторного завода. Видеозапись она опубликовала в Instagram.

Александра Самуиловича Вульфовича «Пост №1». Черняковская «Участвую в акции и прочитала стихотворение своего дедушки, заслуженного учителя России«Пост №1».

…Мёртвых не воскресить.Прошло уже много лет,Но я не могу забытьВолгу и Сталинград,Одессу и крепость Брест,Ладогу и ЛенинградИ тысячи, тысячи мест…

https://www.instagram.com/tv/B_1vHHnJDyS/

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