Тюмень, , 19:06 — REGNUM В тюменской медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Положительные пробы на коронавирус выявлены у 55 человек — у 23 сотрудников и 32 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

«Часть заразившихся переведена в стационары инфекционного профиля, часть — продолжат лечение изолированно в МСЧ, так как их сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перемещение», — информирует штаб.

МСЧ «Нефтяник» в связи с эпидемической обстановкой прекратила предоставлять экстренную помощь, пациентов эвакуируют в иные стационары.

Пациенты медсанчасти, которым необходимо продолжить лечение в стационаре — разобщены и вместе с медиками пройдут 14-дневную обсервацию с момента регистрации последнего случая заболевания.