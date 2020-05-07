Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге военные моряки провели парад у дома, где проживает старейший военный гидрограф, ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1 ранга Виктор Владимирович Старожицкий.

Виктор Старожицкий ВМФ России

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ВМФ России, от имени Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова у подъезда ветерана военно-морской оркестр исполнил песни военных лет и любимые флотские мелодии, а у дома торжественно прошел строй курсантов Военно-морского института.

Сам ветеран лично приветствовал военных моряков и принимал их парад у дома. Все участники мероприятия соблюдали меры безопасности из-за угрозы коронавируснойй инфекции.

Парад для ветерана ВМФ России

Виктор Старожицкий родился 12 января 1919 года в Саратове. В 1941 году он был курсантом гидрографического факультета Высшего военно-морского училища (ВВМУ) имени М.В. Фрунзе. Курсант был досрочно выпущен из училища с присвоением звания «лейтенант» и направлен в морскую бригаду. В 1941—1943 гг. уже старший лейтенант Виктор Старожицкий участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода истребительного противотанкового дивизиона 85-й морской стрелковой бригады.

В конце 1943 г. Старожицкий был направлен на Балтийский флот и назначен командиром торпедного катера, где ему присвоено воинское звание «капитан-лейтенант».

В 1944−45 годах в должности старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота он принимал участие в обеспечении боевого траления Нарвского залива и Нарген-Порккалаудской минной позиции, а также в обеспечении Чудской десантной операции. Старожицкий был включен в специальную гидрографическую разведывательную группу, которая вместе с передовыми частями наступающих советских войск, вплоть до конца апреля 1945 г. прошла путь по Балтике от города Клайпеда до Щецина.

После окончания войны продолжил военную службу, закончил военную академию, был старшим офицером в Управление гидрографии ВМФ СССР. В 1961 г. Виктор Старожицкий уволен в запас и продолжил заниматься разработкой методов и технических средств гидрографических работ.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», имеет более 40 правительственных наград. Несмотря на почтительный возраст, ведет патриотическую воспитательную работу среди молодежи. У Виктора Старожицкого трое детей, а также несколько внуков и правнуков.