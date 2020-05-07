Волгоград, , 18:49 — REGNUM Работы по реставрации монумента «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде завершены.

Реставрация скульптуры, установленной в 1967 году, началась в 2017 году, работы должны были завершится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Реставраторы заменили стальные канаты — а их было около сотни — с помощью которой скульптура укреплена на опорной плите, проведена реставрация бетонной поверхности монумента. Специалисты провели ювелирную работу, чтобы вернуть скульптуре прежний вид. Было устранено 180 тысяч дефектов, 12 километров трещин.

Между тем, официальное открытие отреставрированного монумента пока отложено — из-за ограничительных мер, действующих в регионе в связи с коронавирусом. 9 мая, как сообщало ИА REGNUM, проход к мемориальному комплексу будет закрыт.