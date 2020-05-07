Джанкой, Крым, , 18:50 — REGNUM Член экипажа, пострадавшего в результате жёсткой посадки военного вертолёта Ми-35 в Крыму, скончался в больнице.

«Один из пострадавших скончался. Ещё один находится в тяжёлом состоянии в реанимации, второй — в отделении травматологии», — сообщило 7 мая ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских кругах Джанкойского района.

По его словам, сейчас решается вопрос о госпитализации пострадавших в больницы республиканского центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Джанкоя военный вертолёт Ми-35 совершил жёсткую посадку во время выполнения тренировочного полёта.

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