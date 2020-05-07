Муром, Владимирская область, 7 мая 2020, 18:31 — REGNUM «Фронтовой вальс» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне станцевали молодые жители города Мурома (Владимирская область) у бронепоезда «Илья Муромец».
Видео опубликовано в социальной сети ВКонтакте. Песню исполнила Арина Мешкова.
Напомним, музыку к песне «Фронтовой вальс» написал советский композитор Давид Тухманов, слова — Владимир Харитонов.
Читайте ранее в этом сюжете: Герои войны — уроженцы Калужской области представлены на почтовых карточках
Читайте развитие сюжета: Песни Великой Победы. Жительница Улан-Удэ прочитала «Жди меня» Симонова