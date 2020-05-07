ЗАТО Александровск, , 18:28 — REGNUM За последнюю неделю в ЗАТО Александровск за нарушение режима самоизоляции были оштрафованы 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Полярного районного суда Мурманской области.

В число нарушителей попали и 8 рыбаков, осуществлявших любительскую рыбалку в бухте Кут акватории Кольского залива Баренцева моря. При этом двое из них уже совершали данное правонарушение.

«Лица, привлекаемые к административной ответственности, свою вину в инкриминируемом им правонарушении признавали в полном объеме, обстоятельства совершения административного правонарушения не оспаривали. В зависимости от обстоятельств совершения правонарушений, личности правонарушителей, их имущественного и семейного положения, наличия смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд применил к ним административные наказания в виде предупреждений или административных штрафов в размере 1000 рублей», — сообщили в суде.

Напомним, два дня назад в СМИ разгорелся скандал из-за рыбалки чиновников ЗАТО Александровск. Помощница главы ЗАТО по связям с общественностью поделилась во «ВКонтакте» фотографиями улова, после чего прокуратура Мурманской области начала проверку исполнения должностными лицами правил поведения при введении режима повышенной готовности.