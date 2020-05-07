Краснодар, , 18:16 — REGNUM Представителей цыганской диаспоры начали штрафовать за нарушение требований карантинного режима в Новороссийске Краснодарского края, об это 7 мая сообщила пресс-служба администрации города.

Как сообщается, ранее представителей цыган штрафовали за незаконную торговлю табачными изделиями — она велась в сквере Чайковского. Теперь же к штрафам за незаконную торговлю прибавились штрафы за нарушение карантина.

«Несмотря на принятые в городе ограничительные карантинные меры, данные граждане продолжают находиться в общественном месте и этим создают угрозу заражения для граждан города», — говорится в сообщении мэрии.

Всего с начала года на представителей диаспоры уже составлено 165 протоколов о незаконной торговле и нарушении карантина, они переданы в суд для принятия решения о виде наказания. По шести протоколам штраф может составить до 15 тыс. рублей, остальные протоколы о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения предусматривают штрафы на меньшие суммы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует карантин, жителям региона запрещено покидать свои дома, кроме исключительных случаев.