Лампедуза , Италия, , 18:13 — REGNUM Действия правительства Италии фактически стимулируют увеличение потока нелегальных мигрантов в страну, заявил в четверг, 7 мая, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года поток нелегальных мигрантов в Италию вырос вчетверо, при этом в правительстве обсуждают возможность «легализации» сотен тысяч человек, привлечения их к работе, а также продолжают содержать мигрантов в предназначенных для них центрах за счет бюджета, отметил экс-глава МВД.

Акценты расставлены совершенно неверно, в условиях спровоцированного эпидемией и ограничениями кризиса нужно думать прежде всего о рабочих местах и выплатах для пострадавших от этого кризиса граждан страны, полагает Сальвини.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 6 мая, умерли 29 684 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 369. Днем ранее показатель увеличился на 236. Выздоровели 93 245 человек, за день этот показатель увеличился на рекордные 8014 (днем ранее — на 2352). Число подтвержденных носителей увеличилось на 1444 (днем ранее — на 1075). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 214 457. В настоящее время заражены 91 528 человек — на 6861 (еще один рекорд) меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже вторую неделю.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения смягчены, к работе вернулись по разным оценкам от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. Большая часть ранее введенных ограничений остаётся в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.

Читайте развитие сюжета: У берегов Турции спасли десятки мигрантов