Душанбе, , 18:12 — REGNUM Таджикистанская фармацевтическая компания «Ориёнфарм» закупила в Индии и доставила специальным чартерным рейсом в Душанбе лекарства и медицинское оборудование для лечения больных COVID-19 граждан страны, сообщает государственное информационное агентство «Ховар».

Груз в страну был доставлен для безвозмездной передачи министерству здравоохранения страны. Названия медикаментов, общий объём и сумма, на которую они были приобретены компанией, не сообщаются.

Тем же рейсом правительство Индии отправило в Таджикистан гуманитарную помощь в виде медикаментов и специального оборудования, предназначенного для борьбы с коронавирусом. Объёмы помощи также не названы.

Все лекарственные препараты и медицинские принадлежности будут переданы министерству здравоохранения страны, которое в свою очередь распределит их по различным медицинским учреждениям, где все нуждающиеся пациенты получат их бесплатно, пишет «Ховар».