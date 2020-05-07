Тамбов, , 18:09 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин записал на видео классный час, посвященный 75-летию Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эту запись покажут школьникам региона.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин встретился с гимназисткой Анастасией Неплюевой Tambov.gov.ru

В преддверии Дня Победы тамбовский губернатор встретился с Анастасией Неплюевой, ученицей гимназии №12, руководителем информационно-медийного направления регионального отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников», и рассказал ей о подвиге тамбовчан в годы Великой Отечественной войны. В таком необычном формате был записан классный час, посвященный 75-летию Великой Победы, который покажут всем школьникам региона.

«Десять лет поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны лично — сначала, когда был председателем Тамбовской областной думы, последние годы — как губернатор. Они всегда рассказывают много интересного о войне: яркие эпизоды, личные воспоминания. Я стараюсь и своим детям передать эти истории и расскажу вам всё, что знаю», — начал урок Александр Никитин.

Губернатор рассказал, что на тамбовских заводах и фабриках в годы войны в короткие сроки было налажено производство снарядов, мин, гранат, бронепоездов, минометов и автоматов, электрогенераторов, военного и медицинского оборудования, ремонт военной техники. Например, эвакуированный из Белоруссии в Тулиновку игольный завод, на базе которого позднее был образован завод ТВЕС, освоил выпуск гранат. Каждый четвертый солдат Красной Армии в годы войны был одет в шинели из сукна Арженской и Моршанской суконных фабрик. Пороховой завод в Котовске, Новолядинский спиртзавод, Моршанская табачная фабрика также являлись в годы войны крупнейшими производителями продукции своих отраслей. К станкам встали женины, подростки, старики, которые не имели профессиональных навыков.

Настоящий подвиг совершили железнодорожники. Из-за увеличения масштабов перевозок и утраты части железнодорожной сети перевозки через территорию области в 1941—1942 гг. приобрели чрезвычайно важное значение. Железнодорожный узел Мичуринск-Кочетовка стал третьим по значению в стране. За счет бессменной работы, максимального ускорения скорости и уменьшения интервалов движения поездов пропускную способность железных дорог удалось увеличить в семь раз.

«Могу на личном примере сказать — мой дедушка по маминой линии был участником стахановского движения, работал круглосуточно на паровозоремонтном заводе в Мичуринске. Был кузнецом, и в течение длительного времени буквально не выходил с завода», — сообщил Александр Никитин.

Но самая тяжелая доля выпала на долю сельских жителей. Одна из главных задач Тамбовской области была связана с обеспечением армии, населения и промышленности продовольствием и сельскохозяйственных сырьем. Вся работа легла на плечи женщин, стариков, подростков.

«На фронте погибло около 250 тысяч наших земляков. Это более половины призыва. Именно поэтому мы обязаны свято помнить о тех, кто своей жизнью завоевал для нас всех право жить на Земле. Победа ковалась и в тылу. Население Тамбовщины приложило неимоверные, без преувеличения героические усилия и колоссальное терпение для того, чтобы страна выстояла», — прокомментировал глава региона.

Губернатор порекомендовал произведения о войне, которые, на его взгляд, обязательно нужно прочитать школьникам: «Судьба Человека» Михаила Шолохова, повесть «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Красное вино победы» Евгения Носова.

«Я очень люблю эти произведения, много раз перечитывал их. Они иллюстрируют и доказывают, что наша страна и народ непобедимы. Есть и документальные фильмы о войне, которые тоже нужно смотреть, хроники. Президент Владимир Путин не раз говорил, что необходимо упростить доступ к архивам, открыть центр архивных документов, которые касаются Великой Отечественной войны», — напомнил глава региона.

Школьница поблагодарила Александра Никитина за то, что он нашёл «возможность встретиться» и обратиться через неё «к ровесникам»:

« Ведь память о Великой Отечественной войне важна для нас всех, независимо от возраста».

Полный разговор губернатора Александра Никитина и десятиклассницы Анастасии Неплюевой школьники увидят в ближайшее время.

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