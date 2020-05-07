Тамбов, 7 мая 2020, 18:09 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин записал на видео классный час, посвященный 75-летию Великой Победы, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Эту запись покажут школьникам региона.
В преддверии Дня Победы тамбовский губернатор встретился с Анастасией Неплюевой, ученицей гимназии №12, руководителем информационно-медийного направления регионального отделения детско-юношеской организации «Российское движение школьников», и рассказал ей о подвиге тамбовчан в годы Великой Отечественной войны. В таком необычном формате был записан классный час, посвященный 75-летию Великой Победы, который покажут всем школьникам региона.
Губернатор рассказал, что на тамбовских заводах и фабриках в годы войны в короткие сроки было налажено производство снарядов, мин, гранат, бронепоездов, минометов и автоматов, электрогенераторов, военного и медицинского оборудования, ремонт военной техники. Например, эвакуированный из Белоруссии в Тулиновку игольный завод, на базе которого позднее был образован завод ТВЕС, освоил выпуск гранат. Каждый четвертый солдат Красной Армии в годы войны был одет в шинели из сукна Арженской и Моршанской суконных фабрик. Пороховой завод в Котовске, Новолядинский спиртзавод, Моршанская табачная фабрика также являлись в годы войны крупнейшими производителями продукции своих отраслей. К станкам встали женины, подростки, старики, которые не имели профессиональных навыков.
Настоящий подвиг совершили железнодорожники. Из-за увеличения масштабов перевозок и утраты части железнодорожной сети перевозки через территорию области в 1941—1942 гг. приобрели чрезвычайно важное значение. Железнодорожный узел Мичуринск-Кочетовка стал третьим по значению в стране. За счет бессменной работы, максимального ускорения скорости и уменьшения интервалов движения поездов пропускную способность железных дорог удалось увеличить в семь раз.
Но самая тяжелая доля выпала на долю сельских жителей. Одна из главных задач Тамбовской области была связана с обеспечением армии, населения и промышленности продовольствием и сельскохозяйственных сырьем. Вся работа легла на плечи женщин, стариков, подростков.
Губернатор порекомендовал произведения о войне, которые, на его взгляд, обязательно нужно прочитать школьникам: «Судьба Человека» Михаила Шолохова, повесть «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Красное вино победы» Евгения Носова.
Школьница поблагодарила Александра Никитина за то, что он нашёл «возможность встретиться» и обратиться через неё «к ровесникам»:
Полный разговор губернатора Александра Никитина и десятиклассницы Анастасии Неплюевой школьники увидят в ближайшее время.
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