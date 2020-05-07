Улан-Батор, , 18:07 — REGNUM Более чем 150 тысячам жителей одного из районов монгольской столицы запрещено выходить на улицу 7 мая с 08:00 до 18:00, там полностью остановлено дорожное движение.

В карантинной зоне установили несколько блокпостов, где дежурят полицейские, на некоторых улицах и перекрестках размещена военная техника и проводится дезинфекция.

Таким образом проводятся практические учения по реагированию на чрезвычайные ситуации по теме «Взаимодействие и реагирование на эпидемию COVID-19».

«Цель учений заключается в координации межсекторального сотрудничества, изучении готовности общественных организации и совершенствовании их тактики реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с возможной вспышкой COVID-19», — заявил вице-премьер Монголии и председатель государственной чрезвычайной комиссии Олзийсайханы Энхтувшин.

В ходе учений развернут полевой госпиталь на 50 коек, а также временный госпиталь на 300 койко-мест в Дворце Спорта. Во временном госпитале работают 148 медиков в 3 смены.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии число выявленных случаев COVID-19 достигло 41. Все они являются завозными. 12 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. В стране с 27 января 2020 года действует режим повышенной готовности по всей стране с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.