Москва, , 08:29 — REGNUM С 7 мая студентам московских факультетов и вузов медицинской направленности начали поступать звонки, касающиеся предстоящей практики, в том числе помощи в лечении больных COVID-2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила студентка медицинского института РУДН.

По её словам, учащимся говорят прийти 10 мая по определённому адресу в районе ВДНХ и назначают конкретное время. Предполагается, что там студентов будут распределять по медицинским учреждениям. Причём учащимся сообщают противоречивые сведения — кому-то обещают предоставить выбор места практики, кому-то — нет.

«Предлагают 10 мая прийти к конкретному времени. Человек вправе выбрать трудоустроиться ли ему или просто пройти практику. Ребятам, которым звонили последними говорили, что мест в чистой зоне (где отсутствуют больные COVID-2019 — прим. ИА REGNUM) нет, говорят, что потом ещё позвонят, появились ли места в чистой зоне или нет», — сказала студентка.

Также девушка отметила, что привлекать в медицинские организации будут и иностранных студентов. Однако, если у них нет СНИЛС, то они будут направляться исключительно на практику, без альтернативной возможности заключить трудовой договор.

«Студенты могут устроиться средним или младшим медперсоналом — медсестрой или санитаром. Это у тех, кто заключает трудовой договор», — добавила собеседница ИА REGNUM.

Напомним, что московским студентам пообещали 175 тыс. рублей за работу медсестрой в коронавирусных стационарах.

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