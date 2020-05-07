Нижний Новгород, , 18:01 — REGNUM Для дезинфекции общественных пространств Нижнего Новгорода применяют специализированную технику — генератор холодного тумана, — сообщает пресс-служба правительства региона.

В Нижнем Новгороде при помощи генератора холодного тумана проводится санитарная обработка 2 млн квадратных метров. Аппарат российских разработчиков позволяет распылять противовирусный препарат на расстояние до 70 метров.

«Мощность установки позволяет за рабочую смену обработать от 1 миллиона до 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров территории. Дезинфицирующий препарат не содержит хлора, то есть безопасен для людей и окружающей среды. Его плюс в том, что все вирусы и микробы убиваются в течение 30−40 минут. Эффект сохраняется до 15 дней в зависимости от погодных условий», — отметил генеральный директор дезинфицирующей компании Алексей Носов.

Дезинфекция общественных пространств ведется во всех районах области.