Кострома, , 17:51 — REGNUM В Костромской области от COVID-19 выздоровело еще 15 человек. Об этом 7 мая сообщила заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина. Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе инфекцию преодолели 83 костромича.

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Чиновница называет ситуацию в здравоохранении «стабильной».

"Загрузка коечного фонда составляет менее 30%, ситуация в здравоохранении сегодня стабильная. Все обязательства по лечению выполняются в полном объеме» — сказала Ерёмина.

Наиболее тревожная картина по количеству заражений в регионе сложилась в Буйском, Пыщугском, Шарьинском районах. При этом, непосредственно в областном центре — Костроме заболеваемость на 40% ниже, чем в среднем по региону. Чаще всего инфицированными оказываются костромичи в возрасте от 30 до 65 лет, их 67% от всех заражённых в области.

При этом, ряд больниц в области испытывают проблемы с масками для врачей. В частности, медики Костромской областной клинической больницы имени Королева, обслуживающие рожениц, вынуждены работать в одноразовых масках, и менять их только для похода в операционную.

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