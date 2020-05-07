Тирасполь, , 17:47 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики продолжают проверять всех жителей республики, прибывающих из-за рубежа, на коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА REGNUM в МВД ПМР, после тестирования 90 приднестровцев, прибывших из России 4−5 мая, вирус выявили у восьми человек — их сразу доставили автомобилями скорой помощи в карантинный госпиталь.

Остальным вернувшимся на родину приднестровцам предписана двухнедельная самоизоляция. В республику возвращающихся в аэропорт Кишинева приднестровцев доставляют спецтранспортом автобусного резервного автопарка.

9 и 10 мая в республику доставят граждан, прилетающих из Англии и Франции.

Всего с начала пандемии в Приднестровье зафиксировано 566 случаев заражения коронавирусом. 144 пациента выздоровели. COVID-19 стал причиной гибели 25 приднестровцев. В республике действует режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 мая.

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