Москва, , 17:44 — REGNUM Порядка двух миллионов граждан России подали заявки на участие в акции «Бессмертный полк — онлайн», которая должна пройти 9 мая в День Победы. Об этом сегодня, 7 мая, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров в ходе онлайн-конференции.

Макаров рассказал, что прошло чуть больше недели с того момента, как был запущен проект «Бессмертный полк — онлайн». Однако за столь короткое время было получено около двух миллионов заявок на участие.

Также он отметил, что количество заявок растет с каждым днем и таких «внушительных результатов» удалось достичь благодаря средствам массовой информации.

Анкеты для участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» будут приниматься до 15:00 по московскому времени 9 мая.

Ожидается, что онлайн-шествие начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11:00 и продлится не один день. Связано это с тем, что нет технической возможности за один день показать несколько миллионов человек так, чтобы можно было внимательно и с большим уважением рассмотреть ветеранов, прочитать их имена.