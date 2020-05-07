Бишкек, , 17:41 — REGNUM Детский фонд ООН поставит для пациентов с онкологическими заболеваниями, проживающих в Киргизии, препараты со своих складов. Об этом сегодня, 7 мая, на брифинге сообщил замглавы минздрава республики Нурболот Усенбаев.

По словам заместителя министра здравоохранения, ЮНИСЕФ окажет помощь в поставках лекарственных препаратов на сумму более $50 тысяч (3,7 млн рублей) для онкологического отделения Ошской межобластной больницы и еще на $65 тысяч (4,8 млн рублей) — национальному центру онкологии и гематологии.

Он также отметил, что впервые за много лет правительство Киргизии выделило 160 млн сомов (150 млн рублей) на приобретение медпрепаратов для онкобольных, в том числе — 60 млн сомов (56,3 млн рублей) на лекарства для детей.

ИА REGNUM напоминает, что ранее директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева пожаловалась в соцсетях на то, что отделение детской онкологии в Ошской клинической больнице не получит от государства деньги на покупку препаратов для своих пациентов.