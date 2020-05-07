Орел, , 17:38 — REGNUM Тестирование на коронавирус пройдут сотрудники социальных служб Орловской области, решение принято региональным оперативным штабом, сообщили 7 мая в пресс-службе облправительства.

На данный момент в регионе 810 сотрудников социальных служб обслуживают на дому более 9,2 тыс. человек. Принято решение провести обязательное тестирование этих сотрудников на коронавирус. Списки соцработников на данный момент переданы в Департамент здравоохранения Орловской области и управление Роспотребнадзора по региону.

Ранее было принято решение о тестировании на коронавирус сотрудников 12 стационарных учреждений, которые с 20 апреля полностью закрыты на карантин, в них работает около 300 человек, которые ухаживают за почти двумя тысячами постояльцев соцучреждений. В остальных соцучреждениях введён входной контроль за состоянием здоровья работников, в случае выявления повышенной температуры работника: лица с повышенной температурой отстраняются от нахождения на рабочем месте. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, на территории регулярно проводится дезинфекция. В связи с карантином запрещен доступ лицам, не являющимся работниками этих учреждений.

Всего в Орловской области, как сообщало ИА REGNUM, на 7 мая зарегистрировано 865 выявленных положительных тестов на коронавирус, 52 случая подтверждено за последние сутки.