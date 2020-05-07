Архангельск, , 17:38 — REGNUM Начало 2020 года отметилось улучшением эпидемиологической обстановки в Архангельской области.

Как сообщили ИА REGNUM в Архстате, в первые да месяца текущего года в регионе сократилось число заболеваний острыми вирусными гепатитами — в 3 раза, гриппом — в 2 раза, туберкулезом — в 1,5 раза. На 35% стали реже регистрировать случаи заболевания сифилисом, на 7,5% — острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Наряду с этим, обращает на себя внимание рост заболеваемости коклюшем в 3,8 раза, гонококковой инфекцией — в 2,9 раза, другими сальмонеллезными инфекциями —в 2,5 раза, педикулезом — на 6,9%. Увеличилось и число зарегистрированных случаевболезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека на 11,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Архангельской области за первые два месяца 2020 года сократилась на 1,3 тыс. человек, или на 0,1%.