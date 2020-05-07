Великий Новгород, , 17:34 — REGNUM Власти Новгородской области с 12 мая начнут постепенно ослаблять ранее введенные ограничительные меры, однако режим повышенной готовности продлевается до 19 мая. Об этом 7 мая сообщает оперативный штаб по Новгородской области.

Послабления будут вводиться во всех районах, кроме Маловишерского и Чудовского, где зафиксированы крупные очаги коронавирусной инфекции. В остальных же местах Новгородчины с 12 мая будут разрешены: прогулки с детьми на придомовых территориях один раз в день; прогулки и посещения аптек, объектов торговли гражданам старше 65 лет — с 08:00 до 11:00 мск.

Кроме того, будут разрешены занятия физической культурой и спортом на улице при соблюдении социальной дистанции, а также медицинские осмотры по направлению призывной комиссии и для прохождения медико-социальных экспертиз. Разрешат деятельность стоматологических кабинетов при условии разведения потока пациентов.

Начнут работать салоны красоты, но без предоставления услуг СПА и массажа. Смогут начать работать все бани и душевые, за исключением бассейнов, но при условии соблюдения санитарных норм и при заполнении не более 50%.

«Деятельность предприятий торговли непродовольственными товарами при наличии отдельного входа с улицы. К торговым центрам это не относится», — уточнили в оперштабе.

Смогут возобновить работу пансионаты, дома и базы отдыха, хостелы и гостевые дома, а также санаторно-курортные организации.

«Это относится к Батецкому, Валдайскому, Маревскому, Мошенскому, Окуловскому, Парфинскому, Солецкому, Хвойнинскому и Шимскому районам. Необходима справка об отсутствии коронавирусной инфекции», — пояснили в оперштабе.

Помимо этого, глава региона поручил областному министерству образования подготовить документы о назначении компенсаций преподавателям за затраты на использование средств связи. Этот документ будет вынесен на рассмотрение депутатов областной думы. Кроме того, областные власти планируют оказать поддержку всем, кто потерял работу ранее 1 марта и не попал под дополнительные выплаты службы занятости.

Отметим, что за прошедшие сутки в Новгородской области получен 21 положительный тест на коронавирус. Общее число заболевших в регионе — 438 человек.

«Среди заболевших — шесть жителей Чудовского района, пть — Великого Новгорода, четыре — Маловишерского, два — Волотовского районов. По одному новому случаю — в Боровичском, Новгородском, Валдайском и в Шимском районе. Хорошая новость: выздоровели еще два человека», — написал на своей странице в одной из социальных сетей глава региона Андрей Никитин.

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