, 17:28 — REGNUM Департамент здравоохранения Владимирской области опроверг информацию об использовании хлоросодержащих растворов для обработки одноразовых защитных масок в инфекционном госпитале города Карабаново. Об этом 7 мая сообщила ГТРК «Владимир».

Ранее одна из медсестёр больницы на своей странице в соцсети опубликовала своё фото с химическим ожогом на лице. Она заявила, что в больнице не хватает средств индивидуальной защиты для медработников, контактирующих с пациентами с COVID-19, поэтому защитные маски «замачивают в хлоре» и используют повторно. Эту информацию проверяют прокуратура и следователи.

В профильном департаменте заявили, что недостатка в защитных средствах больница не испытывает, а химический ожог у женщины возник из-за индивидуальной реакции, и ей якобы предлагали сменить респиратор, от чего она отказалась. Факт обработки СИЗ средствами с содержанием хлора чиновники также опровергли. По их словам, такой реакции не было у других работников больницы, использовавших такие же респираторы.