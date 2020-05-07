Воронеж, , 17:23 — REGNUM Уголовное дело в отношении участников ОПГ по обвинению в хищении земельных участков и денежных средств у граждан на сумму более 64 млн рублей передано в суд в Воронеже, сообщил ИА REGNUM 7 мая старший помощник прокурора области Михаил Усов. Перед судом предстанут четверо обвиняемых по статьям о мошенничестве и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

По версии следствия, в 2013 году в Воронеже была создана преступная группа, целью которой стало приобретение путем обмана права собственности на земельные участки в Воронеже, как находящиеся в частной собственности, так и в государственной. Участники ОПГ подыскивали на территории города земельные участки, свободные от строений, а затем на основании поддельных документов, в том числе судебных решений, легализовали в пользу подставных лиц. После легализации похищенные участки продавались ничего не подозревающим людям.

«В период с 2013 года по 2015 год в результате преступных действий организованной группы в различных районах города похищено 19 земельных участков, 15 из которых принадлежали государству, а четыре физическим лицам, причинив ущерб на общую сумму более 29 миллионов рублей. Кроме того, представителями организованной группы при реализации земельных участков были похищены денежные средства 13 жителей Воронежской области в сумме более 35 миллионов рублей», — уточнил представитель прокуратуры.

В настоящее время похищенные участки возвращены в собственность тех, у кого их похитили. Организатор преступной группы пока не установлен, дело в его отношении расследуется отдельно. 7 мая дело в отношении четырёх фигурантов направили в суд.

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