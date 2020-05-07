Казань, 7 мая 2020, 17:18 — REGNUM Видеопоздравление с 9 Мая опубликовал в своём Instagram шестилетний житель Казани Арслан Сибгатуллин, исполнив песню «День Победы».
Арслан исполнил песню, держа портреты своих бабушки и дедушки.
https://www.instagram.com/p/B_4Zxb_A0yF/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, маленькая девочка из Саратовской области записала видеообращение к ветеранам Великой Отечественной войны.
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