Саранск, , 17:16 — REGNUM В Мордовии с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончались два медицинских работника. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Скончалась медсестра Республиканской клинической больницы № 4 Татьяна Канайкина 1971 года рождения и санитарка Республиканской инфекционной больницы Наиля Аюпова 1960 года рождения.

Несмотря на все предпринимаемые медиками усилия женщин спасти не удалось.

Оперштаб республики приносит искренние соболезнования родным и близким погибших на боевом посту медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, для граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Мордовии подготовлено 988 коек, при этом 923 из них уже заполнены. Два обсервационных отделения региона работают на полную мощность. Медики республики переведены на работу в режиме 14-дневной вахты.

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